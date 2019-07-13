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الصين تصادر 4 آلاف جهاز حاسب آلى استخدمت فى تداولات عملة "بيتكوين"

السبت، 13 يوليه 2019 11:07 م
الصين تصادر 4 آلاف جهاز حاسب آلى استخدمت فى تداولات عملة "بيتكوين" عناصر من الشرطه الصينيه
بكين أ ش أ

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صادرت الشرطة الصينية نحو 4 آلاف كومبيوتر استخدمت فى عمليات "التنقيب الإلكتروني" عن عملة "بيتكوين"، وذلك فى مقاطعة جيانغسو بشرقى الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم السبت - أن شركة كهرباء محلية لاحظت استخداما غير طبيعى للطاقة الكهربائية، وأنه بعد تحقيقات استمرت نحو شهرين، اكتشفت الشرطة فى مدينة "تشنجيانغ" عصابة إجرامية استأجرت 9 مصانع وقامت بإدخال معدات التنقيب عملة "بيتكوين"، واعتقلت 22 شخصا.

وشددت الحكومة الصينية القوانين والأنظمة الخاصة بعملة "بيتكوين" والعملات الرقمية المشفرة الأخرى لكبح المخاطر المالية مع إغلاق التداولات ووقف تجارتها.

يشار إلى أن عمليات التنقيب الإلكترونى عن عملة "بيتكوين" تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على حواسيب آلية عالية الأداء فى حل مُعادلات رياضية مُعقدة؛ حيث يتم مكافأة المُنَقبين بالعملة الإلكترونية.

 


الصين

أخبار الصين

جهاز حاسب آلى

عملة بيتكوين

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