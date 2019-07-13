إصابة 5 أشخاص فى اليوم الـ7 لسباق الثيران بإسبانيا

مدريد أ ش أ

أُصيب خمسة أشخاص بجروح خلال اليوم السابع لمهرجان سان فيرمين السنوى لسباق الثيران المقام بمدينة "بنبلونة" شمالى إسبانيا.

وقالت مؤسسة الصليب الأحمر - وفقا لما أوردته شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم السبت - "إن هذه المرة لم يصب أى من المصابين من جراء قرون الثيران، بل أصيب شخصان بجروح فى الذراع إثر سقوطهما، فيما عانى اثنان آخران من كدمة فى الرأس، بينما تلقى آخر إصابة فى الصدر"، مضيفة أن جميعهم نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ولفتت إلى أن آلاف الأشخاص يصطفون فى شوارع مدينة بنبلونة، التى يعود تاريخها إلى العصور الوسطى كل يوم فى تمام الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) خلال الفترة بين السابع وحتى الـ14 من شهر يوليو الجارى للمشاركة فى السباق الذى يعد تقليدًا منذ قرون.

ونوهت الشبكة إلى أن نصف دستة من الثيران، لاسيما العدوانية منها، يتقدمهم ستة آخرون ذو حجم أكبر ينطلقون من حظيرتهم فى سباق من المطاردة طوله 875 مترًا بشوارع المدينة الضيقة إلى حلبة مصارعة الثيران، حيث يتفادا الراكضون قرون الثيران وحوافرهم.