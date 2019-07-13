إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الزراعى "أسيوط- سوهاج"

أسيوط - هيثم البدرى

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق "أسيوط- سوهاج" الزراعى الغربى بنطاق قرية قرقارص التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

وكان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على طريق "أسيوط - سوهاج " الزراعى بعد مزلقان قرقارص بنطاق دائرة مركز أسيوط وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بسحجات، وكدمات بالجسم وجميعهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.