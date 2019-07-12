14 سبتمبر.. نظر استئناف متهمة بـ"التمويل الأجنبي"علي قرار منعها من السفر

كتبت أمنية الموجي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، استئناف مزن حسن، رئيس مركز نظرة للدراسات النسوية، علي قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمنعها من السفر، لحين الفصل في اتهامها في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بالتمويل الاجنبي، وذلك بجلسة 14 سبتمبر القادم.

يشار إلى أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية، قد أصدرت قرارها في يناير 2017 ، بمنع كلاً من مزن حسن وجمعية نظرة للدراسات النسوية من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعها من السفر بناء على طلب مقدم من قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، إلى النائب العام لحين الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين في القضية .

ونسبت هيئة التحقيق القضائية، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية كلا من المستشارين خالد العمري وأحمد التواب، للمتهمة جريمة تلقي أموالا خارجيا بصفتها رئيس إحدي المنظمات الحقوقية، بهدف الإضرار بمصالح الدولة وزعزعة أمن الوطن، والتهرب الضريبي.