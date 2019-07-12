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وزير خارجية بريطانيا: نريد تجنب تصعيدا قد يكون خطيرا فى منطقة الخليج

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:08 م
وزير خارجية بريطانيا: نريد تجنب تصعيدا قد يكون خطيرا فى منطقة الخليج جيرمى هانت
رويترز

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قال وزير خارجية بريطانيا، أن لندن تتجنب تصعيدا قد يكون خطيرا فى منطقى الخليج، مشيرا إلى أن لا المملكة المتحدة ولا حلفاؤها يريدون صراعا فى منطقة الخليج. 

وأعلنت الحكومة البريطانية إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج وسط توترات مع إيران، مشيرة إلى أن السفينة دنكان ستظل بالمنطقة بينما ستخرج السفينة مونتروز من المهمة لأعمال صيانة مخططة سلفا، وأوضحت أنهم يسعون لمواصلة دعم حرية حركة السفن العابرة بهذا الممر الحيوى مع شركائها الدوليين.

 

ونقل التلفزيون الإيرانى الرسمى عن رجل دين بارز قوله اليوم الجمعة إن بريطانيا ستتلقى قريبا "صفعة على الوجه" لأنها احتجزت ناقلة إيرانية الأسبوع الماضي، وذلك فى ظل تفاقم التوترات بين طهران والغرب فى الخليج.

 

ووفقا للتلفزيون الإيراني، فقد قال رجل الدين كاظم صديقى للمصلين خلال خطبة الجمعة "مؤسسة إيران القوية ستوجه قريبا صفعة على وجه بريطانيا لأنها تجرأت واحتجزت ناقلة النفط الإيرانية"

 


جيرمى هانت

بريطانيا

إيران

ناقلة نفط

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