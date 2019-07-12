منها الأفوكادو والشيكولاتة.. أطعمة دهنية تساعد على تخفيف الوزن

كتبت إيناس البنا

أصبح مصطلح "الغذاء الدهني" يدق ناقوس الخطر، وأول ما يتبادر إلى أذهاننا هو زيادة الوزن، وانتفاخ حول البطن وظهور السيلوليت .

ولكن وفقا لتقرير موقع " verywellhealth" هناك بعض الأطعمة الدهنية الجيدة لفقدان الوزن، لأنه من الضروري للجسم الحصول على بعض الدهون لفقدان الوزن بشكل أسرع، ولكن يوجد خط رفيع بين الدهون الصحية وتناول الدهون بأي كمية.

أطعمة تحتوى على دهون صحية



الأفوكادو

على الرغم من أن الأفوكادو يحتوى على الدهون ومحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات، ولكنه يحتوي على أكثر من 77٪ من الدهون، حيث يتكون الأفوكادو من دهون أحادية مشبعة تسمى حمض الأوليك تساعد في الحد من مستويات الكولسترول الضارة في الجسم ، والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.



اوفكادو

الجبن



يحتوي الجبن على نسبة عالية من الدهون ولا يقاوم بشكل لا يصدق، وهو صحي للغاية ويجب تناوله في النظام الغذائي اليومي، فهو غني بالكالسيوم وفيتامين ب 12 ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى.

كما أن الجبن مليء بأحماضه الدهنية التى تساعد في السيطرة على داء السكر من النوع الثاني.





الشيكولاته الداكنة



الشيكولاتة الداكنة تحتوي على حوالي 70٪ من الكاكاو، هي جيدة للصحة وتساعد في تعزيز مزاج الشخص، فهى تحتوي على نسبة 65٪ من الدهون وغنية بالمواد المضادة للاكسدة، التى تساعد في تقليل الكولسترول السيئ وتقليل ضغط الدم.



عين جمل

الجوز

تعتبر المكسرات من الأطعمة الغنية بالدهون الجيدة التى تساعد في تسريع عملية الأيض، مما يؤدي إلى هضم الطعام بشكل أسرع، كما أنها مصدر كبير للبروتين النباتي وتعمل بشكل أفضل للحد من آلام الجوع المفاجئة.