سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 12:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس كنائس مصر يدين تفجير كنيسة القامشلى: يد الغدر لن تهدمنا

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:58 م
مجلس كنائس مصر يدين تفجير كنيسة القامشلى: يد الغدر لن تهدمنا مجلس كنائس مصر
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدان مجلس كنائس مصر اليوم  التفجير الإرهابي الذي وقع أمس أمام كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس في مدينة القامشلي بسوريا
 
وأعرب المجلس فى بيانه عن، تضامنه مع أبناء الكنيسة لاسيما الضحايا مشددًا على أن يد الغدر لن تقوّض عزيمة الكنائس فى الدفاع عن كرامة الإنسان ودعم المساعي الصادقة لإحلال السلام ونشر ثقافة الحوار والمحبة والمصالحة .
 
فى نفس السياق،  بيان صادر اليوم عن مجلس كنائس الشرق الأوسط أنه استنكارًا لهذا العمل الإجرامي اتصلت الأمينة العامة للمجلس الدكتورة ثريا بشعلاني بقداسة البطريرك مار اغناطيوس افرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس.
 
وأعلنت بشعلاني التضامن الكامل مع أبناء الكنيسة السريانية الأورثوذكسية لا سيما المستهدفين منهم في مدينة القامشلي السورية، معتبرة أن "يد الغدر لن تزعزع إيماننا وثباتنا في هذا الشرق، ولن تقوّض عزيمتنا بالدفاع عن كرامة الانسان ودعم المساعي إلى إحلال السلام ونشر ثقافة الحوار والمحبة والمصالحة".
 
 

كنيسة القامشلي

تفجير كنيسة سوريا

مجلس كنائس مصر

القامشلي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأب بولس جرس يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:43 م

بعد تبرؤ مجلس كنائس مصر من الكنيسة الأسقفية المستقيمة.. الأنبا مينا توفيق يرد: نحن جهة دينية صحيحة ولا نتبع أى طائفة فى مصر.. ويؤكد: الرهبنة ليست شرطا لتولى منصب المطران ولا نتلقى تمويلات من جهات غير معلومة

السبت، 13 أبريل 2019 04:00 م

القصة الكاملة للأنبا مينا الذى تبرأ منه مجلس كنائس مصر.. كاهن كاثوليكى شلحته كنيسته بعدما تلقى تمويلًا مجهولًا.. سافر لأمريكا وعاد ليؤسس طائفة جديدة مع مشلوحين من كنائس أخرى.. ويرد: أحترم كافة الطوائف

الأربعاء، 10 أبريل 2019 04:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعثة مصر بجنيف تنجح فى تمرير قرار أممى يشير إلى مساهمات منتدى شباب العالم

بعثة مصر بجنيف تنجح فى تمرير قرار أممى يشير إلى مساهمات منتدى شباب العالم

مكتب التنسيق: 72 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيًا

مكتب التنسيق: 72 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيًا

موقع التنسيق يفتح حجز اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية

موقع التنسيق يفتح حجز اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

فيديو.. متصل يفحم مذيعة إخوانية: البلد بخير والرئيس بيصارحنا وعمره ما خدعنا

فيديو.. متصل يفحم مذيعة إخوانية: البلد بخير والرئيس بيصارحنا وعمره ما خدعنا

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بعد صوم استمر 3 أسابيع.. لماذا لا يفطر الأقباط فى عيد الرسل؟ اعرف السبب

بعد صوم استمر 3 أسابيع.. لماذا لا يفطر الأقباط فى عيد الرسل؟ اعرف السبب

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

اليوم السابع ينفرد بنشر النتيجة الكاملة لطلاب الثانوية العامة 2019

اليوم السابع ينفرد بنشر النتيجة الكاملة لطلاب الثانوية العامة 2019

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

10 معلومات عن صفقة طائرات إيرباص "A220 " لدعم أسطول مصر للطيران

10 معلومات عن صفقة طائرات إيرباص "A220 " لدعم أسطول مصر للطيران

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة