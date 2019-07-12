لخدمة المجتمع.. قافلة طبية للكنيسة الكاثوليكية بشبرا الخيمة

سارة علام

نظم مكتب دياكونيا التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة قافلة طبية بحي شبرا الخيمة، حيث تضمنت القافلة بعض التخصصات الطبية ( الرمد - الباطني وأمراض القلب - نساء – الأطفال).

شهدت القافلة إقبالًا من سكان المنطقة وفقا لما أكذه الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا مشددًا على أهمية الخدمات التي تقدمها الكنيسة للمجتمع وأشار فى تصريح صحفى إلى أن هذه الخدمة تقدم بشكل دوري، حيث يقوم المكتب كل شهرين بقافلة بمنطقة من المناطق الشعبية بالقاهرة.

الجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية تمتلك عدة مدارس ومستشفيات ومؤسسات ثقافية لخدمة المجتمع.