فوائد أوميجا 3 للسيدات الحوامل أبرزها المساهمة فى تكوين مخ الجنين* 4معلومات

فوائد حمض الأوميجا 3 فى الأغذية المختلفة، كبيرة، وهامة، ومن المعروف مدى أهميتها للحامل، وجنينها، إذ أنها تدخل فى تكوين الدماغ، ونموه عند الجنين.
اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى حول أهمية أوميجا 3 للحوامل.
1- يدخل فى تكوين الدماغ ونموه عند الجنين.
2- أوميجا 3 يضمن سلامة الاعصاب والعيون للجنين أثناء تكوينة فى رحم الأم.
3- يعمل على تعزيز المناعة.
4- يفضل الحصول على الأوميجا 3 من مصادرها الطبيعية الموجودة فى زيت السمك أو خضار ورقية أو بذور الكتان أو الزيوت المختلفة.
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