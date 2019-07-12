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فوائد أوميجا 3 للسيدات الحوامل أبرزها المساهمة فى تكوين مخ الجنين* 4معلومات

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:00 ص
فوائد أوميجا 3 للسيدات الحوامل أبرزها المساهمة فى تكوين مخ الجنين* 4معلومات أطعمة تحتوى على أوميجا 3 - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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فوائد حمض الأوميجا 3 فى الأغذية المختلفة، كبيرة، وهامة، ومن المعروف مدى أهميتها للحامل، وجنينها، إذ أنها تدخل فى تكوين الدماغ، ونموه عند الجنين.
 

اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى حول أهمية أوميجا 3 للحوامل.


1-  يدخل فى تكوين الدماغ ونموه عند الجنين.


2- أوميجا 3 يضمن سلامة الاعصاب والعيون للجنين أثناء تكوينة فى رحم الأم.


3-  يعمل على تعزيز المناعة.


4-  يفضل الحصول على الأوميجا 3 من مصادرها الطبيعية الموجودة فى زيت السمك أو خضار ورقية أو بذور الكتان أو الزيوت المختلفة.

 


اوميجا 3

الحوامل

الجمين

المخ

أطعمة تحتوى على أوميجا 3

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