فوائد أوميجا 3 للسيدات الحوامل أبرزها المساهمة فى تكوين مخ الجنين* 4معلومات

كتب وليد عبد السلام

فوائد حمض الأوميجا 3 فى الأغذية المختلفة، كبيرة، وهامة، ومن المعروف مدى أهميتها للحامل، وجنينها، إذ أنها تدخل فى تكوين الدماغ، ونموه عند الجنين.



اليوم السابع يستعرض تحليل معلوماتى حول أهمية أوميجا 3 للحوامل.



1- يدخل فى تكوين الدماغ ونموه عند الجنين.



2- أوميجا 3 يضمن سلامة الاعصاب والعيون للجنين أثناء تكوينة فى رحم الأم.



3- يعمل على تعزيز المناعة.



4- يفضل الحصول على الأوميجا 3 من مصادرها الطبيعية الموجودة فى زيت السمك أو خضار ورقية أو بذور الكتان أو الزيوت المختلفة.



