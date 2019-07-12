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سقطوا من السماء.. نفوق 60 طائرا فى أستراليا بسبب حالة تسمم

الجمعة، 12 يوليه 2019 10:39 ص
سقطوا من السماء.. نفوق 60 طائرا فى أستراليا بسبب حالة تسمم طيور الكوريلا الأسترالية النافقة
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ما يقرب من 60 طائرا من الطيور المحلية الأسترالية نفقت بعد سقوطها من السماء أمام المتفرجين المرعوبين ومدرسة ابتدائية قريبة فى حالة تسمم جماعى مشتبه بها فى جنوب أستراليا.
 
وقال رجال إنقاذ الطيور إن الأمر يشبه "فيلم رعب" حيث سقطت العشرات من الطيور، تنزف من أعينها ومناقيرها فى وان ترى هيل، بالقرب من أديلايد.
 
قالت سارة كينج مؤسسة كاسبر لإنقاذ الطيور إن أحد موظفيها اكتشف الطيور يوم الأربعاء.
 
وقالت كينج: "لقد كانوا يسقطون حرفياً من السماء".
 
وأضافت قائلة "اثنان أو ثلاثة فقط نفقوا بالفعل. البقية كانوا يصرخون على الأرض. لم يعد بإمكانهم الطيران، كانوا ينزفون من أفواههم ... ما كنا نراه كان شيئًا من فيلم رعب".
 
وقالت الصحيفة إن نوعا من أنواع طيور الكوريلا يعتبر آفة فى جنوب أستراليا. وتعتبر الكوريلا الصغيرة غير محمية من قبل حكومة الولاية، وفى مارس اقترح مجلس محلى إعدامهم بالغاز، لكن قالت كينج إن معظم الطيور التى قتلت كانت من فصيلة مختلفة محمية.
 
ومنذ ذلك الحين وجد عمال الإنقاذ ما مجموعه 60 طائرًا - منهم 58 طائرا نفقوا.
 
وقالت أيضًا إن نوع السم المستخدم كان "موتًا مروعًا وبطيئًا" يستغرق عدة أسابيع للقتل وكان قاسياً بلا داع.
 

استراليا

طيور محمية

طيور الكوريلا

افلام الرعب

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