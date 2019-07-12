سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 02:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

حبس موظفة بشئون البيئة لاتهامها بتلقى رشوة مقابل تزوير تقارير

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:35 م
حبس موظفة بشئون البيئة لاتهامها بتلقى رشوة مقابل تزوير تقارير رشوة_أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس مسئولة بالشئون البيئية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتلقى رشوة مالية من صاحبة إحدى الشركات، مقابل تزوير التقارير الخاصة بالسلامة والأمن للمعدات المتواجدة فى الشركة لبدء عملها. 

وكشفت تحقيقات النيابة، ورود معلومات للأجهزة الرقابية، تفيد بأن إحدى الموظفات المسئولة عن إعداد التقارير الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة فى المصانع والشركات الكبرى، ومدى صلاحيتها وأضرارها بالبيئة، تقوم بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إعداد تقارير مخالفة للحقيقة، تفيد بأن المعدات غير ضارة وجائز العمل بها، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمة اتفقت مع صاحبة إحدى الشركات على إعداد تقرير خاص بالشركة التي تملكها، تفيد بصلاحيتها للعمل وعدم إضرارها بالجو والطبيعة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة ببدء العمل فى الشركة وختم التقارير بعد ذلك بالموافقة، مقابل مبلغ مالى 30 ألف جنيه. 

وأضافت التحقيقات، إلى انه تم إعداد الأكمنة اللازمة، وألقى القبض على المتهمتين متلبستين بتقاضى الرشوة، وبحوزتهما المبلغ المالى والتقارير المزورة.

ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاستغلال والتربح الوظيفى، وطلب وتقاضى رشوة مالية، وإعداد تقارير مزورة، والإساءة لوظيفتها.

وأمرت النيابة بسرعة  ضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم فى الواقعة، وأمرت أيضا باستدعاء مسئولين بالشئون البيئية لسماع أقوالهم، والاستعلام عن الشركة ملك المتهمة الثانية والتحرى عن نشاطها، كما أمرت النيابة بالتحفظ على التسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بالواقعة، وعرضها على لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحصها، وعرض المتهمين على لجنة من الصوتيات لمضاهاة صوتهم، وإعداد التقارير اللازمة وإرفاقها بالتحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على النقود والتقارير المزورة وعرضها على خبراء للكشف عنها وإعداد تقرير بها، وكلفت الأجهزة الأمنية المختصة بالتحرى عن نشاط المتهمة الأولى، وبيان ما إذا كانت هناك أى وقائع أخرى.

 


عقوبه الرشوه

الرشوة

موظفة بشئون البيئة تتلقى رشوة

وزارة البيئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يسحب البساط من تحت أقدام محمد صلاح فى أمم أفريقيا 2019.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف ليفربول مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يسحب البساط من تحت أقدام محمد صلاح فى أمم أفريقيا 2019.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف ليفربول مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة