بايدن: سياسات ترامب الخارجية أضرت بوضع أمريكا

رويترز

وجه جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق انتقادات حادة لأداء الرئيس دونالد ترامب على الساحة العالمية وذلك فى أول خطاب له عن السياسة الخارجية منذ إعلانه خوض السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى للانتخابات الرئاسية.

ووصف بايدن سياسات ترامب الخارجية بأنها متقلبة ومتطرفة.

وقال بايدن أمام حشد فى نيويورك إن ترامب أضر "بسمعة (أمريكا) وموقعنا فى العالم، ومثلما أعتقد بكل صراحة، بقدرتنا على قيادة العالم".

وأثار ترامب الجمهورى قلق حلفاء واشنطن بعد أن انسحب من اتفاقية باريس للمناخ ومن الاتفاق النووى الإيرانى ومن اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادى كما هدد أيضا بالانسحاب من حلف شمال الأطلسى.

وانتقد بايدن في خطابه، الذي ألقاه في مركز الخريجين بجامعة مدينة نيويورك، ترامب بسبب ما قال إنه إخفاقه في الاضطلاع بالدور القيادي للولايات المتحدة في العالم وأكد أن العمل الجماعي ضروري لمواجهة التهديدات التي يمثلها التغير المناخي وانتشار الأسلحة النووية والإرهاب والحروب الإلكترونية.

وقال "علينا تسخير تلك السلطة مجددا ونحشد العالم الحر لمواجهة التحديات التي تجابهنا اليوم... مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية أن تقود".

وأضاف بايدن أنه إذا تولى الرئاسة سيسحب أغلب القوات الأمريكية من أفغانستان وينهي الدعم الأمريكي للتدخل السعودي في اليمن ويعيد التأكيد على التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي.

كما أكد بايدن مجددا دعمه لأمن إسرائيل "بغض النظر عن قدر الاختلاف مع زعيمها الحالي" في انتقاد حاد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.