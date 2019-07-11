7 نصائح هامة للتمتع بالنوم..منع القهوة والموبايل والأقراص المنومة

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة" Mirror"البريطانية، أن هناك بعض النصائح لمساعدتك على النوم، لمن يعانون من مشكلة عدم النوم ، يحذر الخبراء من أن بريطانيا تعاني من "أزمة النوم"، والذى قد يتسبب في الوفاة فى سن صغير، وتدهور حالتك الصحية، والإنفصال أو الطلاق..

وحذر الخبراء من أن بريطانيا تعانى من "أزمة النوم"، موضحة أن متوسط ثلث البالغين فقط لا يستطيعون النوم إلا 6 ساعات ونصف فقط كحد أقصى في الليلة، وهذا لا يكفي.



نصائح للتمتع بالنوم الصحى

فيما قال خبير،"سبع ساعات هي الحد الأدنى للبالغين، والبعض منا بحاجة إلى المزيد من العمل في أفضل حالاتنا ، مشيرا إلى أننا نكافح حقًا كمجتمع للحصول على قسط وافر من النوم، بدون نوم لا يمكننا البقاء على قيد الحياة، إنه ضروري لصحتنا الجسدية والعقلية".

وحث البروفيسور كولين إيسبي، من جامعة أكسفورد، أي شخص يعاني من الأرق على طلب العلاج..وأضاف: "معدلات الوفيات أعلى في حالات النوم القصيرة، كل شيء مهم مثل النظام الغذائي، و

ممارسة النشاط البدنى ،ويجب أن تكون على جدول أعمال الصحة العامة. "

يقدم الخبراء أهم نصائحهم لقضاء ليلة سعيدة بدون ارق.. تعرف عليها..

أولا:الروتين..

إن الشيء الوحيد الأكثر أهمية الذي يمكنك القيام به لتحسين نوعية نومك هو في الواقع روتين منتظم،

إذا لم تتمكن من النوم في نفس الوقت كل ليلة، فاستيقظ على الأقل في نفس الوقت كل صباح.



تجنب الكافيين

ثانيا : التوقف عن تناول الكافيين "القهوة"..

الكافيين هو أحد أكبر التهديدات التي تواجه نومنا في الحياة العصرية، "إذا كنت تتناول الكثير من الكافيين، فسيكون نومك أخف،والبعض قد لا يستطيع النوم نهائيا .



علاج قلة النوم

ثالثا : خصص وقتًا للنوم والاستيقاظ ..

تشير الدلائل إلى أن وجود جدول نوم مستقر، وثابت، يكون فعالا بشكل عام في التمتع بالنوم، خصص ساعتين على الأقل قبل أن تنوي التوجه إلى السرير كل يوم، اقض ذلك الوقت لفعل شيئًا تستمتع به وتجد الاسترخاء.



عدم استخدام التكنولوجيا فى السرير

رابعا: منع استخدام التكنولوجيا في غرفة النوم..

غرفة نومنا مصممة لتكون أماكن للراحة والاسترخاء، ولكن في الآونة الأخيرة تم غزوها من قبل مجموعة متنوعة من التأثيرات التخريبية، مثل الهواتف المحمولة، والكمبيوتر اللوحي، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، فهذه الأجهزة أزعجت نومنا بطريقتين رئيسيتين، أولاً، تنتج شاشاتهم الكثير من "الضوء الأزرق" المعروف بقمع هرمونات النوم الطبيعية، ثانياً ، الأنشطة التي نميل إلى القيام بها باستخدام هذه الأجهزة، فحص البريد الإلكتروني والوسائط الإجتماعية، وممارسة الألعاب، ومشاهدة الأفلام المثيرة، تبقينا في حالة تأهب ومشاركة، لكلا هذين السببين يجب عليك أن تجعل غرفة نومك "منطقة استبعاد للأجهزة".

"إذا كنت بحاجة إلى استخدام هاتفك كمنبه، فعليك على الأقل التأكد من تشغيله في وضع الطائرة بمجرد دخولك غرفة نومك، لإثناء نفسك عن استخدامه في أي شيء آخر.

خامسا: المساعدة الذاتية عبر الإنترنت..

قام بعض خبراء النوم بإنشاء برنامج عبر الإنترنت يسمى Sleepio، والذي يقدم نسخة مجانية للمساعدة الذاتية من العلاج السلوكي المعرفي.

تقابل كل أسبوع خبير النوم ، والذي سيساعدك على معالجة أفكارك، ومخاوفك بشأن النوم وجدولك اليومي ونمط حياتك وغرفة نومك.

هناك 6 جلسات أساسية، تستغرق كل منها من 20 إلى 30 دقيقة، كما تساعدك مذكرات النوم اليومية على تتبع تقدمك.



الاقراص غير مجدية

سادسا: عدم الإعتماد على المنومات "الأقراص ليست هي الحل"..

فالأقراص ليست دائما الحل الأفضل للحصول على ليلة سعيدة، فعندما لا تنام جيدًا لفترة طويلة، فأنت قلق للغاية، والجميع يبحثون عن حل سريع، لكن

تلك الأقراص التي تؤدى للنوم، لا تدخلك في نفس النوم الطبيعي.



الخوف من اهم العوامل المسببة لعم النوم

سابعا: رعب الليل يؤدى للإنفصال...

يؤدى الرعب الليلى إلى عدم النوم، والرعب خلال الليل يعتبر شكل من أشكال الباراسومنيا، لذلك لابد أن يعرف الآخرون الذين يعانون من مشكلات النوم، أنهم ليسوا وحدهم، وأن يحصلوا على المساعدة التي يحتاجونها.