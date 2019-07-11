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وزير داخلية إيطاليا يتلقى رسالة تهديدية من رصاصة ملفوفة بأوراق قصدير

الخميس، 11 يوليه 2019 11:07 ص
وزير داخلية إيطاليا يتلقى رسالة تهديدية من رصاصة ملفوفة بأوراق قصدير سالفينى
كتبت فاطمة شوقى

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أعلنت مصادر أمنية إيطالية وصول "ظرف مجهول" موجه إلى وزير الداخلية ماتيو سالفينى أمس، فى مركز الفرز الآلى التابع لمكتب البريد الإيطالى فى سيستو فيورنتينو، مقاطعة توسكانا .
 
وقالت المصادر، ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، إن فرقة الهندسة العسكرية التابعة لفيلق الدرك "كارابنييرى" تدخلت على الفور لفحص الرسالة، التى كانت بداخلها رصاصة من عيار 22 ملفوفة بأوراق قصدير، وتجرى قوات الشرطة التحقيقات اللازمة.
 
وبهذا الصدد، قال سالفينى إن "أكثر من 100 تهديد بالعنف والموت وجّه ضدى منذ أن أصبحت وزيرا، مضيفاً: "من الواضح أن كلمات كراهية تنطوى على نوع من الشر، تقنع بعض العقول المريضة، لكنها لا تخيفنى بالتأكيد".
 
وأردف زعيم حزب الرابطة: "فى الواقع، لقد منحتنى التهديدات مزيداً من القوة والرغبة فى محاربة المجرمين بجميع أشكالهم".
 
 

ايطاليا

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وزير داخلية ايطاليا

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