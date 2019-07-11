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هيئة المساحة تنتهى من الأعمال المساحية لعدد من محاور المشروع القومى للطرق

الخميس، 11 يوليه 2019 11:17 ص
هيئة المساحة تنتهى من الأعمال المساحية لعدد من محاور المشروع القومى للطرق وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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تلقت وزارة الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندس على المنوفى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن انجازات الهيئة فى الفترة الأخيرة تجاه المشروعات القومية حيث تم استكمال البنية التحتية من خلال المشروع القومى للطرق 2030 .

وانتهت الهيئة من بعض الأعمال المساحية بنسبة 100% لعدة محاور بمنطقتى مصر العليا والوسطى وذلك بحصر كل الأراضى الواقعة فى مسار عدة محاور رئيسية كبرى وتوقيعها على خرائط 2500:1 وتحديد اسماء الملاك الظاهرين اضافة الى تقدير قيمة التعويضات العادلة لأصحاب الشأن وهذه الأعمال تم تسليمها للهيئة العامة للطرق والكبارى "الجهة الطالبة" .
 

وأوضح التقرير المحاور التى تم الانتهاء منها محور قوص نقادة بمحافظة قنا، الذى يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية بمحافظة قنا بطول 19 كم وقامت الهيئة بتقدير التعويضات المبدئية بحوالى 310 مليون جنية، وسمالوط بمحافظة المنيا الذى يربط الطريق الصحراوى الشرقى "القاهرة – أسوان" حتى الطريق الصحراوى الغربى "القاهرة – أسوان" بطول 28 كم وقامت الهيئة بتقدير التعويضات المبدئية بمبلغ 375 مليون جنية .

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من محور كوبرى ديروط العلوى على النيل باسيوط ويمتد من الطريق الزراعى الغربى الى الطريق الصحراوى الشرقى بطول 28 كم وقامت الهيئة بتقدير التعويضات المبدئية بحوالى 162 مليون جنيه، محور دراو العلوى على النيل بكوم أمبو بأسوان ويبدأ من طريق القاهرة أسوان الزراعى الشرقى , وصولا الى الطريق الصحراوى الغربى بطول 7 كم، وتقدر قيمة التعويضات للمتضررين بحوالى 210 مليون جنيه.

وأوضح المنوفى أن الهيئة لها دور فعال فى معظم مشاريع خطة الدولة الاستراتيجية الاخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروعات الطرق مثل مشروع الدائرى الاوسطى المار بمحافظات "القاهرة – القليوبية – الشرقية – الجيزة" ومشروع الدائرى الاقليمى المار بمحافظات "الجيزة – القاهرة – المنوفية – القليوبية – الشرقية" ومشروع شبرا- بنها المار بمحافظة "القليوبية" ومحور روض الفرج المار بمحافظتى "القاهرة – الجيزة" وميناء جرجوب الدولى 75 كم ومشروع الطاقة النووية بالضبعة.


وزارة الموارد المائية والرى

هيئة المساحة

المشروع القومى للطرق

محاور القومى للطرق

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