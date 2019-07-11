سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 12:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

هطول أمطار موسمية غزيرة فى الهند تبدد المخاوف من الجفاف

الخميس، 11 يوليه 2019 12:42 ص
هطول أمطار موسمية غزيرة فى الهند تبدد المخاوف من الجفاف امطار غزيرة-صورة ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الهند هطول أمطار موسمية خلال الأسبوع الجارى، أعلى من المعدل الطبيعي للمرة الأولى منذ بدء الموسم في الأول من يونيو. مما ساعد المزارعين على الإسراع في زراعة المحاصيل الصيفية وبدد المخاوف من الجفاف.

 

وتمثل الأمطار الموسمية أهمية كبيرة للزراعة والنمو الاقتصادي، إذ أن نحو 55 في المائة من أراضي الهند الصالحة للزراعة تعتمد على الأمطار. وتشكل الزراعة نحو 15 في المائة من اقتصاد حجمه 2.5 تريليون دولار، هو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.

 

وأظهرت بيانات من إدارة الأرصاد الجوية بالهند أن معدل هطول الأمطار زاد 28 في المئة عن المتوسط خلال 50 عاما في الأسبوع الذي انتهى في العاشر من يوليو.

 

ولا تزال الهند تتعافى من تبعات جفاف العام الماضي الذي أتلف محاصيل وأدى إلى نفوق ماشية وأوقف إمدادات المياه عن سكان المدينة وبعض الصناعات.

 

واضطر بعض البلديات إلى قطع إمدادات المياه لضمان استمرار المخزون إلى أن تملأ الأمطار الموسمية الخزانات مجددا.

 


الهند

امطار

امطار موسمية

خزانات

الارصاد الجوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد غياب 10 سنوات.. صوفيا لورين تعود للسينما من جديد

بعد غياب 10 سنوات.. صوفيا لورين تعود للسينما من جديد

أكثر من 40.7 مليون شاهدوا الموسم الجديد من Stranger Things

أكثر من 40.7 مليون شاهدوا الموسم الجديد من Stranger Things

بيونسيه تطلق أغنية جديدة لفيلم The Lion King.. تعرف على تفاصيلها

بيونسيه تطلق أغنية جديدة لفيلم The Lion King.. تعرف على تفاصيلها

ورطة كبرى فى الأهلى بعد التعاقد مع المالى اليو ديانج!

ورطة كبرى فى الأهلى بعد التعاقد مع المالى اليو ديانج!

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

نيكول كيدمان تجسد دور البطولة فى مسلسل Crime Farm الجديد.. اعرف التفاصيل

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الملامح الاولى من الموسم الرابع لمسلسل The Last Kingdom .. صور

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

الفشل السياسى والانهيار الاقتصادى يسحقان أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

البنك الأهلى يفتتح مركز تطوير الأعمال بـالعاشر".. و"المركزى" يستهدف 30 مركزًا

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

وكالة بلومبرج: تركيا تتجه نحو الانهيار الاقتصادى

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

تقرير كويتى: اقتصاد مصر يمضى على المسار الصحيح.. وتسارع النمو إلى 5.3%

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

موجز1.. الحكومة والبرلمان يقران استحقاق المعاش بعد مدة اشتراك لا تقل عن 120شهرا

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

بعد طرح تريلر فيلمها الجديد Maleficent .. أنجلينا جولى تتجول فى باريس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة