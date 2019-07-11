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علامات بتقولك.. لازم تعمل تحليل سكر أبرزها فقدان الوزن

الخميس، 11 يوليه 2019 10:00 م
علامات بتقولك.. لازم تعمل تحليل سكر أبرزها فقدان الوزن علامات واعراض مرض السكر
كتبت نهير عبد النبى

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مرض السكر من الأمراض المزمنة التى يصاب بها الكثيرون، ما يؤثر على أعضاء الجسم الأخرى، لذلك ينصح مرضى السكر بالمتابعة الدورية واتباع نظام غذائى مناسب للحالة.
 
وحسب ما ذكره موقع diabetes فإن هناك بعض الأعراض التى تدل على إصابتك بالمرض وهى:
أعراض مرض السكر
1: الشعور الشديد بالعطش المستمر.
2: الجوع الشديد.
3: التبول المتكرر.
4: التبول اللا إرادي عند الأطفال.
5: عدم وضوح الرؤية.
6:الإصابات بالتهابات مهبلية وفطريات.
7:الشعور بالتعب والضعف الشديد.
8: فقدان الوزن والنحافة.
9:اضطرابات وتقلبات فى المزاج.
 
مرض السكر
مرض السكر
 
عند ظهور أى من الأعراض يجب زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات وتناول العلاج المناسب للحالة، وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من مرض السكر وهى:
 
1: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث إنها تساعد على الوقاية من المرض.
2: الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.
3: تجنب تناول الأطعمة الدسمة، التى تسبب مرض السمنة وبالتالى الإصابة السكر.
4: تجنب الضغط والعصبية فهو من أبرز الأسباب التى تؤدى للإصابة بمرض السكر.
5: الحد من تناول السكريات والحلويات والمشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر الطبيعية.
 

مرض السكر

السكريات

المشروبات الغازية

تقلبات المزاج

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