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عادات خاطئة تتسبب فى ظهور السيلوليت.. احذرها

الخميس، 11 يوليه 2019 05:00 ص
عادات خاطئة تتسبب فى ظهور السيلوليت.. احذرها السيلولايت
كتبت فاطمة ياسر

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تعانى الكثير من النساء من السيلوليت أو "الاسترتش مارك"، وهى خطوط وعلامات تظهر فى الجسم بعد التخلص من الوزن الزائد، ولكنها تتسبب فى الإحراج لدى الأشخاص المصابون بها.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز العادات الخاطئة التى يقوم الشخص بفعلها وتتسبب فى ظهور السيلوليت أو الاسترتش مارك، ومنها:

-الجلوس لفترات زمنية طويلة تعد من أبرز الأسباب المسببة فى ظهور السيلوليت، وذلك يرجع لثبات الجسم لفترة زمنية طويلة دون تحريكه، ولذا عليك التحرك والمشى كل نصف ساعة لمدة زمنية لا تقل عن 5 دقائق، لأن هذه الحيلة تساهم بشكل كبير فى عدم تكوين أو التعرض للإصابة بالسيلوليت.

 

-يكون عدم ممارسة الرياضة السبب الثاني في زيادة فرص الإصابة بالسيلوليت، لأن الرشاقة والحفاظ علي الجسم المشدود وأيضا تنشيط الدورة الدموية يعد من العوامل الهامة في الحفاظ علي صحتك من الإصابة بالسيلوليت، ولذا عليك ممارسة الرياضة علي الأقل ثلاث مرات في الأسبوع.

-علاقة قوية بين سوء التغذية وظهور السيلوليت، ولذا عليك علاج هذا الأمر عن طريق بتناول الأطعمة الصحية وخاصة الخضروات والفواكه للحد من التعرض والإصابة بالسيلوليت.

-الماء له دور كبير في الحفاظ علي صحة الجلد، ولذا تناولك للماء بكثرة يقلل فرص الإصابة بالسيلوليت، ولكن قلة السوائل بالجسم تعلب دور كبير  في ظهور السيلوليت.

 


السيلوليت

ظهور السيلوليت

اسباب السيلوليت

عادات خاطئة تتسبب في ظهور السيلوليت

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