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ضبط 2.8 طن جبن فاسدة قبل بيعها بالأسواق بالأسكندرية

الخميس، 11 يوليه 2019 01:25 م
ضبط 2.8 طن جبن فاسدة قبل بيعها بالأسواق بالأسكندرية جبن فاسده - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من شن حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، والتلاعب باموال الدعم خلال 24 ساعة الماضية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لتجارة وحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، لتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها 2,800 "جبن أبيض – رومى" معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 1,540 طن "سكر حر" معبأة داخل عبوات بها نقص فى الأوزان بإجمالى كمية قدرها 190 كيلو جرام تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .  

 


تموين

سلع تموينية

جبن فاسده

السلع الغذائية

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