شعبة أصحاب الصيدليات تُطالب البرلمان بإعادة النظر فى قانون الايجارات الجديد

كتبت آية دعبس

طالب الدكتور حاتم البدوى، سكرتير عام الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، مجلس النواب بإعادة النظر فى مواد قانون الإيجار الجديد، نظرا لما قد يترتب عليه من آثار سلبية على الصيدليات، مشيرا إلى أن الصيدلة مهنة ليست تجارية فى المقام الأول بقدر أنها مهنة خدمية.

وأضاف البدوى: الصيدليات لا تحقق أرباح كبيرة، وهامش الأرباح أصبح يتآكل بشكل يومى، حتى أن أكثر من 70 ألف صيدلية تعانى من مشكلات فى الأرباح، وتطبيق القانون على الصيدليات سيُحدث مشكلة كبيرة، خاصة أن ليس جميعهم موجودين فى القاهرة ويمكنهم شراء مقرات جديدة بملايين الجنيهات،فالنسبة الأكبر فى القرى والمحافظات، ولا يمكن مقارنتهم بفئة محدودة.

وأكد على ضرورة استثناء الصيدليات، نظرا لصعوبة استخراج التراخيص، والحصول على مقر بديل بسهولة، يتوافق مع شروط لفتح الصيدليات مثل وجود 100 متر بينها وأقرب صيدلية له، ويحتاج لمساحة لا تقل عن 25 مترا وهو شرط يصعب تحقيقه.

موضحا: الشعبة لن تترك صغار الصيادلة قبل الكبار، وستساندهم، مشيرا إلى أن مصروفات التشغيل للصيدليات باتت أضعاف ما كانت عليه، وفى حال إغلاق الصيدليات سيُحدث ذلك خلل فى توافر الأدوية، حيث تحمل أعباء كبير عن وزارة الصحة.