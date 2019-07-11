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زيت الحلبة حل سحرى للعديد من الأمراض.. اعرف فوائده لصحتك

الخميس، 11 يوليه 2019 06:00 ص
زيت الحلبة حل سحرى للعديد من الأمراض.. اعرف فوائده لصحتك زيت الحلبه
كتبت هند عادل

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تعتبر الحلبة واحدة من أهم الأعشاب التى تدخل فى علاج الكثير من الأمراض وتعمل كمهدئ عام ومسكن للألم، وتحتوى على خصائص عديدة فى علاج الأمراض المختلفة، وزيت الحلبة أيضا له منافع كثيرة للجسم والبشرة ويدخل فى العديد من مستحضرات التجميل ومن أهم فوائد زيت الحلبة ، حسبما ذكر موقع "webmed".

فوائد زيت الحلبة للصحة

- يساعد فى زيادة حليب الثدى للأمهات المرضعات .

- يساعد فى تخفيف التهابات وألم  المفاصل.

- تعمل الحلبة كمهدئ للأعصاب وتقضى على التوتر والقلق.

- تساعد فى تخفيف الم وتشنجات الحيض.

-  تساعد فى حل مشاكل الجهاز الهضمى مثل التهابات المعدة والإمساك .

- تساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم وتنظيم عملية إفراز الأنسولين فى الجسم  وضبطه.

- تقلل من الأعراض النفسية الناتجة عن سن اليأس.

- للحلبة فوائد عديدة للبشرة والشعر فتعمل على تقليل تساقط الشعر والقضاء على القشرة والوقاية من الصلع .

- تعمل كعلاج فعال فى الحروق والدمامل والتهابات الجلد.

- تساعد على مكافحة التجاعيد والشيخوخة.

- تقوى الشعر وتطوله حيث انها تعمل على تنشيط الدورة الدموية والمحافظة على الشعر.

 

 


الحلبه

فوائد الحلبه

فوائد زيت الحلبه الصحية

زيت الحلبه

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