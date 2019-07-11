رئيس الطائفة الإنجيلية لأعضاء الكونجرس: مصر تواجه التحديات بخطوات جادة

سارة علام

عاد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إلى القاهرة أمس بعد أن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التى استمرت 15 يومًا، التقى خلالها عددًا من أعضاء الكونجرس منهم رون رايت عضو لجنة الشئون الخارجية، وفرينش هيل عضو لجنة الأمن القومى والتنمية الدولية والسياسة النقدية، وديفيد برايس عضو الكونجرس ورئيس شراكة البيت الديمقراطى.

خلال المقابلات مع أعضاء الكونجرس ناقش رئيس الطائفة عدد من التحديات التى تواجه المجتمع المصرى، والدور الذى تقوم به الحكومة المصرية فى دعم قضايا العيش المشترك والتنمية الاقتصادية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، واهتمامه الكبير بتفعيل المواطنة والتأكيد دائمًا على حرية الاعتقاد وقبول الآخر.

كما التقى رئيس الإنجيلية مع عدد من قادة ورؤساء ورعاة الكنائس الإنجيلية العربية بفيرجينيا وبوسطن، والكنيسة المشيخية بـ Potomac وشارك بعدة محاضرات كان أهمها "الكنيسة والوحدة- إدارة التوقعات- دعوة الله العليا- بناء ذهن مسيحى متوازن- حياة القداسة العملية- ما بعد الحداثة".

ومن أعضاء الكونجرس عن لجنة الأقليات الدينية فى تجمع الشرق الأوسط التقى كل من فيكى هلتزر وروبيرت ايديل ومن الشخصيات العامة فى المجتمع الأمريكى نادين ميانزا رئيس لجنة الحريات الدينية،وكمبرلى سانتون مسئول لجنة حقوق الإنسان.