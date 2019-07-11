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حبس بائع خردة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع بقتل زميله فى الأميرية

الخميس، 11 يوليه 2019 03:08 م
حبس بائع خردة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع بقتل زميله فى الأميرية محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأميرية بحبس بائع خردة 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع في قتل زميله بسبب تقسيم أماكن عملهما وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
كان قسم شرطة الأميرية، تلقى إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول "رامي. م" بائع خردة مصاب بسلاح أبيض في الكتف، وانتقل رجال المباحث غلي المستشفي وبمناقشته أدلى بقيام "معتز. ف" بائع خردة، بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلاف ببنهما حول تقسيم مناطق العمل فيما بينهم بدائرة القسم.
 
بناء على إذن من النيابة العامة، ألقي رجال المباحث القبض على المتهم في أحد الكمائن المعدة له، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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