جواد ظريف: مزاعم بريطانيا بشأن محاولة طهران احتجاز ناقلة لا قيمة لها

نقلت وكالة فارس للأنباء عن وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف قوله اليوم الخميس، إن مزاعم بريطانيا بشأن محاولة طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية "لا قيمة لها".

وقال مسئولون أمريكيون إن خمسة زوارق يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج أمس الأربعاء وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية القريبة، لكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية.

وأصدرت قوات الحرس الثوري بيانا اليوم الخميس نفت فيه هذا الادعاء.

وقال ظريف "من الواضح أن الناقلة البريطانية قد مرت. ما قالوه والمزاعم التي ترددت تهدف إلى خلق التوتر.. هذه الادعاءات لا قيمة لها".