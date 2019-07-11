بعد نوبات الارتعاش.. ميركل: أتصرف بشكل ملائم عندما يتعلق الأمر بصحتى

(رويترز)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تعلم أن عليها الاعتناء بصحتها، وسعت لطمأنة الرأي العام اليوم الخميس، بعدما أثارت ثلاث نوبات ارتعاش أصابتها في مناسبات عامة تساؤلات بشأن صحتها.