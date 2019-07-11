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بعد نوبات الارتعاش.. ميركل: أتصرف بشكل ملائم عندما يتعلق الأمر بصحتى

الخميس، 11 يوليه 2019 03:20 م
بعد نوبات الارتعاش.. ميركل: أتصرف بشكل ملائم عندما يتعلق الأمر بصحتى أنجيلا ميركل
(رويترز)

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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تعلم أن عليها الاعتناء بصحتها، وسعت لطمأنة الرأي العام اليوم الخميس، بعدما أثارت ثلاث نوبات ارتعاش أصابتها في مناسبات عامة تساؤلات بشأن صحتها.

وأضافت ميركل ردا على سؤال عن صحتها خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الدنمرك "أولا عليكم التسليم بأنني مدركة لمسؤوليات منصبي. أتصرف بشكل ملائم عندما يتعلق الأمر بصحتي".

وتابعت قائلة "كما أنني كشخص عادي يهمني أن أتمتع بصحة جيدة وأعتني بصحتي". ومزحت بشأن عيد ميلادها الخامس والستين الذي يحل الأسبوع المقبل قائلة إنها تدرك كل عام في عيد ميلادها أنها تتقدم في العمر.

 


ميركل

المستشارة الالمانية

نوبات ارتعاش

انجيلا ميركل

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