سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 05:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

الصراع السياسى فى إيران يتفاقم.. مسلسل جاسوسية يثير غضب حكومة روحانى

الخميس، 11 يوليه 2019 05:02 م
الصراع السياسى فى إيران يتفاقم.. مسلسل جاسوسية يثير غضب حكومة روحانى ممثل إيرانى يجسد دور الصحفى الأمريكى جيسون رضائيان
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الصراع السياسي داخل إيران للأعمال الفنية، حيث انتقدت حكومة الرئيس الإيرانى حسن روحانى، صناع احدى المسلسلات التى عرضت على التلفزيون الرسمى، الذى يترأسه شخص يتم تعيينه من قبل المرشد الأعلى، وأثارت ضجة كبرى داخل إيران بسبب إظهار المسلسل مسئولى حكومة روحانى بأنهم مخترقين من جواسيس.

وتدور أحداث المسلسل الإيرانى الذى يحمل اسم "جاندو" (وتعنى التمساح بالفارسية وهو أحد أنواع التماسيح الصغيرة)، حول قضايا التجسس التى حدثت فى إيران قبل توقيع الاتفاق النووى 2015، ويروى قصة الصحفى جيسون رضائيان الأمريكى - الإيرانى مراسل صحيفة واشنطن بوست والذى تم احتجازه فى إيران بتهم التجسس واعتقل هو وزوجته في يوليو عام 2014 من منزلهما في العاصمة الإيرانية واطلق سراحه مع صفقة تبادل السجاء عقب توقيع الاتفاق النووى.

يلقى المسلسل الضوء على الحرس الثورى واستخباراته التى يظهرها وكأنها المنقذ لإيران فى القاء عناصرها القبض على الجواسيس ونجاحها فى اختراق هواتفهم المحمولة ورصد اتصالاتهم الهاتفية وترقبهم فى داخل وخارج إيران.

المسلسل اثار غضب التيار الاصلاحى لاسيما حكومة روحانى، وعلق مدير مكتب روحانى محمود واعظى قائلا، تم انذار رئيس الاذاعة والتلفزيون خلال اجتماع الحكومة بشأن مسلسل جاندو، مشيرا إلى أنه تم التعامل بشكل سئ مع وزارة الاستخبارات ومؤسسات أخرى مثل المجلس الأعلى للأمن القومى وحتى وزارة الخارجية.

كما سخر وزير الخارجية جواد ظريف، وقال "لا نمتلك مال لصناعة فيلم دعائى". وعلى النقيد دافع المتشددين عن العمل الفنى.

ورغم الضجة التى أحدثها المسلسل إلا أن صناعه قالوا أنه سيتم تصوير جزءا ثانى منه، ورأى مراقبون داخل إيران أن الهدف من هذا المسلسل هو اثبات قوة الحرس الثورى باعتباره الجهاز الأمنى الأول داخل البلاد، والمنقذ لإيران فى السنوات الحساسة التى مرت عليها، وجذب ثقة المرشد الأعلى مجددا، مقابل تشويه حكومة روحانى والتيار الاصلاحي.


ايران

مسلسل ايرانى

جاندو

جيسون رضائيان

روحانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

على وقع ارتعاش طبول الحرب فى هرمز هل يسقط الاتفاق النووى؟.. التوتر يتصاعد بين إيران وأوروبا.. بريطانيا تتهم الحرس الثورى بمحاولة احتجاز ناقلة نفط فى المياه الإقليمية.. طهران تنفى رغم تصوير واشنطن الواقعة

الخميس، 11 يوليه 2019 02:03 م

ما هى تداعيات خرق الاتفاق النووى؟.. الوكالة الذرية تؤيد رفع إيران تخصيب اليورانيوم لـ4,5%.. 3 سيناريوهات تنتظر طهران.. فشل جهود أوروبا وتدخل مجلس الأمن والعقوبات.. أجهزة الطرد المركزى انتهاك جديد سبتمبر المقبل

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:30 م

تداعيات الخرق النووى.. هل تتحمل إيران تبعات انهيار الاتفاق؟ طهران تدخل فصلا جديدا من الصدام مع الاتحاد الأوروبى والطاقة الذرية ومجلس الأمن تنذر بعقوبات أممية.. سياسة الباب الموارب لن تنجح وسط غضب شركائها

الأحد، 07 يوليه 2019 07:30 م

إيران تتحدى المجتمع الدولى.. طهران ترفع تخصيب اليورانيوم لمستوى يحظره الاتفاق النووى.. كبير المفاوضين يلقى بالكرة فى ملعب أوروبا ويهدد بالتصعيد.. تقارير مرتقبة من مفتشى الطاقة الذرية واجتماع مع واشنطن

الأحد، 07 يوليه 2019 02:00 م

إيران تواجه العقوبات أمريكا بإبتزاز أوروبا.. طهران تهدد بانتهاك الاتفاق النووى مجددا بعد زيادة مخزونها.. روحانى: سنرفع تخصيب اليورانيوم يوم الأحد ليتخطى3,67%.. ترامب: ليس جيدا.. وخبراء ينصحون النظام بالإلتزام

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:00 م

س و ج.. ماذا تريد الولايات المتحدة من إيران؟.. ولماذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووى؟.. وسبب رفض خامنئى التفاوض مع ترامب؟.. وما العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران؟.. وإلى أين ومتى ينتهى الصراع؟

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:04 ص

"اينستكس" الأوروبية خيار إيران المر.. طهران ترجح آلية أوروبا على التفاوض مع الولايات المتحدة أو الحرب.. خبراء إيرانيون يشككون فى جدواها للالتفاف على العقوبات وبيع النفط.. و دبلوماسي يهدد: غير كافية ولن نصبر

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة