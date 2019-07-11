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الشرطة النيجيرية تطلق الرصاص خلال احتجاج للشيعة فى العاصمة

الخميس، 11 يوليه 2019 03:28 م
الشرطة النيجيرية تطلق الرصاص خلال احتجاج للشيعة فى العاصمة الشرطة النيجيرية - صورة أرشيفية
(رويترز)

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رأى شهود من رويترز قوات الشرطة النيجيرية اليوم الخميس، وهي تطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع أثناء اشتباك مع مجموعة من الشيعة كانوا ينظمون احتجاجا في العاصمة أبوجا.

وسمع شاهدان من رويترز صوت أعيرة نارية ورأى أحدهما رجال الشرطة وهم يطلقون أسلحتهم في محاولة لتفريق المئات الذين تجمعوا خارج المباني الحكومية للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم.

وقال شاهد رويترز، إنه لا يبدو أن الشرطة كانت تستهدف المحتجين، لكن يبدو أنها كانت تطلق رصاصا حيا. واندلعت المواجهة بعد يومين من اشتباكات مع الشرطة خلفت قتيلين على الأقل فضلا عن اعتقال 40 محتجا. وكان المتظاهرون يركضون ويقذفون الحجارة بينما حاولت الشرطة تفريق الحشود. ورأى شاهد الشرطة تعتقل ما لا يقل عن عشرة محتجين.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة على مكالمة هاتفية أو رسائل نصية لطلب التعليق.

وقالت الحركة الإسلامية في نيجيريا، وهي جماعة تمثل الأقلية الشيعية، إنها ستواصل الاحتجاج حتى يتم إطلاق سراح زعيمها إبراهيم زكزكي المحتجز منذ عام 2015.

ويوم الثلاثاء، أغلق البرلمان النيجيري أبوابه بعد إطلاق رصاص خلال مواجهة عنيفة بين الجانبين. وحمل كل جانب الطرف الآخر مسؤولية إطلاق النار.

 


نيجيريا

الشرطة النيجيرية

احتجاجات

اوجا

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