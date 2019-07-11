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الرئيس الروسى: مستعدون لعقد محادثات بشأن الوضع فى أوكرانيا

الخميس، 11 يوليه 2019 05:49 م
الرئيس الروسى: مستعدون لعقد محادثات بشأن الوضع فى أوكرانيا بوتين
أ ش أ

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 أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن استعداد موسكو لإجراء أي نوع من المحادثات بشأن الوضع في أوكرانيا، لافتًا إلى أنه يتعين أولًا تأليف حكومة جديدة في كييف.
 
وقال بوتين، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لم نرفض أبدًا عقد أي نوع من المحادثات" مُجيبًا على سؤال بشأن مبادرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد اجتماع يضم قادة الدول المشاركة في صيغة "رباعية نورماندي"، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا. 
 
وأكد بوتين أنه من الممكن الإعداد لهذا الاجتماع بعد تشكيل حكومة أوكرانية جديدة وإجراء انتخابات برلمانية في كييف، مُضيفًا: "لا أعرف كيف سيكون رد فعل المشاركين الآخرين في المجموعة الرباعية لنورماندي".
 
وأشار الرئيس الروسي إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستتخلى قريبًا عن مهام منصبها، ومن ثم فإن مسألة استعدادها لقبول تلك الدعوة غير معلومة بعد، مُتساءلًا: "ماذا كان رد فعل الإدارة الأمريكية؟ لا نعلم.. وكيف سترد ألمانيا وفرنسا؟ هذه هي الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات".
 

بوتين

موسكو

أوكرانيا

كييف

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