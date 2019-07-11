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الخارجية الفلسطينية: أقوال نتنياهو تعكس حجم الانحياز الأمريكى

الخميس، 11 يوليه 2019 03:50 م
الخارجية الفلسطينية: أقوال نتنياهو تعكس حجم الانحياز الأمريكى الاحتلال الاسرائيلى ارشيفية
أ ش أ

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 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، أن أقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حفل إحياء الذكرى الـ40 لتأسيس ما يسمى "مجلس مستوطنات السامرة (الضفة الغربية)"، تكشف عن خطته لتعميق وتوسيع الاحتلال، متسلحا بالدعم الأمريكي اللامحدود.
 
وكان نتنياهو قال أمام المستوطنين "هذه أرضنا ووطننا وسنواصل تطويرها والبناء فيها، وفي أية خطة سياسية قادمة لن نُقدم على اقتلاع أية مستوطنة أو مستوطن واحد، والجيش الإسرائيلي والأذرع الأمنية ستواصل سيطرتها على جميع المنطقة غرب نهر الأردن، واعمل لتحقيق توافق دولي على هذه المبادئ".
 
ورأت الخارجية الفلسطينية أن الاعتراف الصريح الذي أدلى به نتنياهو بالأمس لا يقبل الاجتهاد أو التأويل، ويلخص أهداف اليمين الحاكم في إسرائيل، ويعكس الغاية الاستعمارية مما يجري من تدابير الاحتلال وإجراءاته الميدانية على امتداد الأرض الفلسطينية، ويكشف في ذات الوقت موقف اليمين الحاكم المعادي بشكل كامل لأية حلول سياسية للصراع، ومسئولية اليمين في إسرائيل وحكوماته المتعاقبة عن إفشال المفاوضات وإجهاض فرص السلام .
 

الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين

بنيامين نتنياهو

مجلس مستوطنات السامرة

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