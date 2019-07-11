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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بشروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية

الخميس، 11 يوليه 2019 10:38 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بشروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بشروط وإجراءات القيد فى جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، وقواعد الاستعانة بها.
 
ونص القرار على إنشاء جدول قيد للخبراء المتخصصين فى المسائل التى تختص بها المحاكم الإقتصادية بوزارة العدل، يتم اختيارهم من بين المتقدمين للقيد، أو ممن ترشحهم الغرف أو الاتحادات، او الجمعيات او غيرها من الجهات المعنية، بشؤون المال والتجارة والصناعة والاقتصاد.
 
وتختص لجنة الخبراء بالمحاكم الاقتصادية، بفحص طلبات القيد وتجديده والترشيحات ودراستها للتأكد من استيفاء أصحابها لشروط القيد، والتجديد.
 
قرار وزير العدل (1)
قرار وزير العدل (1)

قرار وزير العدل (2)
قرار وزير العدل (2)

قرار وزير العدل (3)
قرار وزير العدل (3)

قرار وزير العدل (4)
قرار وزير العدل (4)

قرار وزير العدل (5)
قرار وزير العدل (5)

 


المحاكم الاقتصادية

المحكمة الاقتصادية

الجريدة الرسمية

وزير العدل

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