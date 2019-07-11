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التضامن : صرف معاشات يوليو المحولة إلى البنوك لليوم الثانى

الخميس، 11 يوليه 2019 12:00 ص
التضامن : صرف معاشات يوليو المحولة إلى البنوك لليوم الثانى صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التضامن الاجتماعى،  صرف معاشات شهر يوليو الحالى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لليوم الثانى على التوالى  بزيادة 15%، مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام، والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت أن إجمالى عدد الحالات التى صرفت معاشات يوليو حتى مساء أمس، تقرب من 4,5 مليون عملية صرف، بقيمة إجمالية 6 مليارات و880 مليون جنيه.

 

وجدير بالذكر، أن وزارة التضامن بدأت صرف معاشات شهر يوليو، بالزيادة 15%، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الأسبوع الماضى أول شهر يوليو، وذلك للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التأمينات، ومن ماكينات الصرف الآلى، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر تم تقديم الصرف لهم اعتبارًا من  الخميس 4 يوليو ، بدلاً من اليوم، الجمعة 5 يوليو، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك بدا الصرف لها اعتبارًا من امس الأربعاء 10 يوليو.


التضامن

معاشات يوليو بزيادة 15

البنوك

صرف معاشات يوليو بزياده 15

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