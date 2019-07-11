التصريح بدفن ربة منزل لقت مصرعها فى حادث تصادم أعلى دائرى أوسيم

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها، فى حادث تصادم أعلى الحريق الدائرى فى أوسيم، واستعلمت عن الحالة الصحية لابنتها التى أصيبت فى ذات الحادث.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل وإصابة ابنتها، أعلى الطريق الدائرى، فى حادث مرورى بأوسيم.

وتبين لرجال المباحث، أن الحادث أسفر عن مصرع ربة منزل، وإصابة ابنتها، البالغة من العمر 3 سنوات، وتم نقلها إلى مستشفى الموظفين بإمبابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.