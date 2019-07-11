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أعمال الترميم تسكت جرس "بيج بن" فى ذكرى مرور 160 عاما على قرعه

الخميس، 11 يوليه 2019 10:18 ص
أعمال الترميم تسكت جرس "بيج بن" فى ذكرى مرور 160 عاما على قرعه بيج بن - صورة أرشيفية
(رويترز)

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يحتفل البرلمان البريطاني اليوم الخميس، بمرور 160 عاما على قرع جرس ساعته الشهيرة (بيج بن)، لكن الجرس الشهير لن يدوي للاحتفال بهذه المناسبة لأن برج الساعة في منتصف عملية ترميم كبيرة.

وبسبب المشروع أصبح برج إليزابيث، الذي يبلغ طوله 96 مترا ويعد من أكثر المباني التي يتم تصويرها في بريطانيا، مغطى بالسقالات لإعادة تلميع واجهات ساعاته الأربع وطلاء الأجزاء الحديدية وتنظيف وترميم الواجهة الحجرية المنحوتة ببراعة.

وشمل برنامج الترميم، وهو الأكبر على الإطلاق للبرج، إزالة السقف الحديدي المصنوع من 3433 قطعة من أجل ترميمه.

وسيبقى جرس (بيج بن)، الذي يزن 13.7 طن، في مكانه أثناء أعمال الترميم التي بدأت في عام 2017 ومن المقرر أن تنتهي في عام 2021. ولم يتم قرعه إلا قليلا، للاحتفال بالأحداث المهمة فقط مثل احتفالات رأس السنة.

 


بيج بن

البرلمان البريطانى

بريطانيا

جرس بيج بن

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