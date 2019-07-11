"أبو الغيط" يوافق على طلب المتحدث الرسمي بإنهاء إعارته للجامعة العربية والعودة لوزارة الخارجية

القاهرة - أ ش أ

صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الخميس بأن أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، وافق على طلب السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إنهاء إعارته التي بدأت في شهر يوليو 2016 إلى الجامعة، والعودة لمباشرة عمله الأصلي بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية، توطئة لتكليفه برئاسة إحدى البعثات المصرية في الخارج.

وأضاف السفير زكي أن أحمد أبو الغيط عبر لوزير الخارجية المصري سامح شكري عن بالغ تقديره للعمل الذي قدمه السفير عفيفي في منصبه بالجامعة العربية لمدة ثلاث سنوات.