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4 طرق تخلصك من الاكتئاب والتوتر.. أهمها القراءة واللبن

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:52 ص
4 طرق تخلصك من الاكتئاب والتوتر.. أهمها القراءة واللبن اكتئاب
كتبت فاطمة ياسر

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هل تعاني من التوتر والقلق والإكتئاب؟..عليك قراءة الأسطر القادمة لأنها ستساهم في مساعدتك على التخلص من هذه المشاعر السلبية الشديدة، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE" الطبي.

فالعديد من الدراسات الطبية الحديثة أكدت أن ممارسة الرياضة يوميا تساهم بشكل كبير في التخلص من الاكتئاب والتوتر، وتعمل علي الشعور بالاسترخاء والقضاء علي جميع المشاعر السلبية السيئة،  وتعمل أيضا على الشعور بالسعادة وتجديد طاقة الجسم.

كما نصحت العديد من الدراسات الطبية بضرورة تناول الشيكولاتة الداكنة، لأنها تساهم بشكل كبير في الحد من الشعور بالتوتر والقلق وتقلل نسبة الإصابة بالاكتئاب، ولذا عليك تناولها دون الاسراف في تناولها تجنبا للإصابة بزيادة الوزن،  ولكن احرص علي تناولها لأنها تساعد علي الاسترخاء، ويمكنك تناولها قبل النوم مباشر.

أيضا من أفضل النصائح التي يجب عليك القيام يوميا قبل النوم، وتساهم بشكل كبير في الحصول علي قسط جيد من النوم  وتجنبك الاصابة بالتوتر والقلق والاكتئاب هي القراءة، فلها دور كبير في الاستراخاء، ولذا لا تتردد في هذا الأمر وإقراء القصص الجيدة.

وأخيرا عليك تناول كوب من الحليب الدافيء يوميا قبل النوم، لأنها تساهم بشكل كبير في التخلص من المشاعر السلبية وأيضا تساهم في النوم الجيد، ولذا لا تتردد في هذا الأمر، تناول كوبا منه ليلا قبل النوم بساعة وستلاحظ الفرق.

 


الاكتئاب

القلق

التوتر

التخلص من الاكتئاب والقلق

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