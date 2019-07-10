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نيابة مينا البصل تحقق فى مصرع عامل أثناء هدم شونه قطن

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:11 م
نيابة مينا البصل تحقق فى مصرع عامل أثناء هدم شونه قطن جثه - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة مينا البصل، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع عامل متأثرًا بإصابته بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسد، أثناء تنفيذ أعمال هدم شونة مكابس القطن، بمنطقة كوم الشقافة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة أسباب الوفاة، وسؤال العاملين عن الواقعة.

 

كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة.

 

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بسقوط جدار شونة القطن بالعقار رقم 51 شارع الأشوان متفرع من شارع أبو بكر الصديق بمنطقة كوم الشقافة دائرة القسم.

 

على الفور انتقل ضباط قسم شرطة مينا البصل وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها والإسعاف ومسئولى حى غرب إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضى بالإضافة إلى طابقين علويين "شونة مكابس القطن" ملك بنكى الأهلى ومصر.

 

وأسفر الانهيار عن سقوط سقف الشونة ودرج السلم وكمر الحديد، مما أدى إلى وفاه أحد الأشخاص ويدعى "أحمد.ع.م"، 48 سنة، أحد العمال القائمين بأعمال الهدم.

 

وكشفت التحريات إنه صدر أعمال الهدم بناءًا على التراخيص الصادرة من مركز المعلومات فى الحى برقم "م.ذ - 19-42-9200 لسنة 2019" رخصة هدم، وإن الأعمال تحت مسئولية المالك والمقاول المشرف على الأعمال، بالإضافة إلى المهندس المشرف على الأعمال.

 

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة وتحرر المحضر رقم 3376 لسنة 2019 إدارى قسم شرطة مينا البصل، وأخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

نيابه مينا البصل

سقوط جدار شونة قطن

منطقة كوم الشقة

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