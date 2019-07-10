نقابة الصيادلة : ليس لدينا أى مشروعات إسكانية حاليا ونحذر من الانخداع

كتبت آية دعبس

أكدت النقابة العامة للصيادلة، إنها ليس لها أية مشروعات إسكانية فى الوقت الحالى، و أى إعلان عن مشروعات إسكانية خاصة بالنقابة العامة، فهى غير صحيحة وتعرض المعلن عنها للمسائلة القانونية.

وطالبت النقابة أعضائها، فى بيان، بالحذر من التعامل مع تلك الإعلانات المُضللة، لعدم مسئوليتها عنها بشكل نهائى، لعدم التعرض لأى خسائر مالية جراء دفع أقساط أو مبالغ مالية للحجز.

ويأتى ذلك بعد تداول عددا من الصيادلة، إعلانات حول مشروعات سكنية منسوبة للنقابة العامة للصيادلة، وفتح باب حجز وحدات بها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى.