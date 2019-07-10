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فيديو..تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:57 م
فيديو..تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
 
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
 

حملات تموينية

أغذية

سلع غذائية

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