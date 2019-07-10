سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 10 يوليه 2019 09:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 07:52 ص
حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة حملات مرور ـ أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عززت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما تمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
 
 

حملات مرورية بالطرق

مخالفات بمحاور القاهرة و الجيزة

انتشار حملات بالمحاور

اوناش مرورية بالطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

المركزى للإحصاء يعلن تراجع معدل التضخم من 13.8% إلى 8.9% فى شهر يونيو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

روبوت على شكل كلب لاستكشاف الكواكب.. فيديو

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

شاهد.. أحداث تحبس الأنفاس فى مهرجان مصارعة الثيران بإسبانيا

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

اقتراح بتصعيد المنتخب الأولمبى لخوض وديات الأجندة الدولية بدلاً من الكبار

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

"تذكرتى" تواصل فتح منافذها لبيع تذاكر دور الـ8 حتى نهائى الكان

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

اعرف ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

فيديو..زين مالك يحقق 104 مليون مشاهدة لكليب A Whole New World

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

ننشر ملامح لائحة تعديلات قانون الثروة المعدنية ومنها "تنظيم الإتاوة"

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

تتكلف 60 مليون إسترلينى..أعمال تجديد ساعة بيج بن البريطانية الشهيرة.. فيديو

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

فيديو.. تعرف على أسباب عزوف المستثمرين عن ضخ أموالهم فى تركيا

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن درجات الرأفة بالامتحانات تعرف عليها

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

10 أسئلة وإجاباتها عن اتفاقية التجارة الحرة القارية.. كيف تؤثر على اقتصاد أفريقيا.. وأسباب توقيعها وموعد سريانها والدول الموقعة.. ولماذا تعتبر الحركة التجارية الأكبر فى العالم والهدف منها؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة