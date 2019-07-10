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حفظ التحقيقات فى حريق شقة بمصر القديمة لعدم وجود شبهة جنائية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 10:26 م
حفظ التحقيقات فى حريق شقة بمصر القديمة لعدم وجود شبهة جنائية حريق شقة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة، حفظ التحقيقات فى واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق بشقة فى منطقة مصر القديمة، فتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده.

 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى قررت ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.  

 

 

 

 

 


حريق شقة

نيابة مصر القديمة

محكمه جنوب القاهره

الحمايه المدنيه

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