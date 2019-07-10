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حبس متهمين بشركة الكهرباء 4 أيام بتهمة إهدار مليون و350 ألف من أموال الشركة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 03:00 م
حبس متهمين بشركة الكهرباء 4 أيام بتهمة إهدار مليون و350 ألف من أموال الشركة حجز - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت النيابة العامة بحبس موظفين أحدهما مسئول عن إعداد المقايسات بشبكات كهرباء الخانكة، والأخر أخصائى الحاسب الآلى بقسم اشتراكات إدارة إيرادات القلم بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهما بإهدار المال العام.

 

 

وكشفت التحريات الرقابية الأولية، بأن المتهمين اشتركا فى استغلال أعمال وظيفتهما والتلاعب فى إجراءات توصيل التيار الكهربائى لعدد سبعة عقارات بالمخالفة للوائح المنظمة دون وجه حق مما أضاع على الشركة مبلغ 1،35 مليون جنيه، مقابل الحصول على نسبة من الأسعار لصالحهما.


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