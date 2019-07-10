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جيرمى كوربين يأسف إزاء استقالة السفير البريطانى لدى أمريكا

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:41 م
جيرمى كوربين يأسف إزاء استقالة السفير البريطانى لدى أمريكا زعيم حزب العمال البريطانى المعارض جيرمى كوربين
أ ش أ

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أعرب زعيم حزب العمال البريطانى المعارض جيرمى كوربين عن أسفه إزاء قرار السفير البريطانى بالولايات المتحدة الاستقالة على خلفيه التسريبات التى انتقد فيها الإدارة الأمريكية. 
وصرح كوربين -حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء - بأن التعليقات المتداولة بشأن السفير المستقيل كيم داروك خاطئة وغير عادلة وأنه قدم خدمة جيدة ومشرفة يجب تقديم الشكر له عليها.
كما أعرب كوربين عن اعتقاده بضرورة أن يجمع البرلمان على الأسف تجاه شعور داروك بضرورة تقديم استقالته في هذا الوقت.
وكان داروك قد أعلن استقالته اليوم على خلفية تسريبات وصف فيها الإدارة الأمريكية بأنها حمقاء وتفتقر للكفاءة.
يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت مؤخرا أنها ستشرع في إجراء تحقيق في تسريب عدد من الرسائل الإلكترونية من سفيرها في واشنطن.


جيريمى كوربين

حزب العمال البريطانى

بريطانيا

الولايات المتحدة

سفير بريطانيا بأمريكا

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