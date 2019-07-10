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جنايات كفر الشيخ تحيل "طالب مفصول" انتحل صفة طبيب للصحة النفسية بالعباسية

الأربعاء، 10 يوليه 2019 01:15 م
جنايات كفر الشيخ تحيل "طالب مفصول" انتحل صفة طبيب للصحة النفسية بالعباسية محكمة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أحالت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، "طالب مفصول" انتحل صفة طبيب لمدة 8 سنوات، لدار الصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يوما، لبيان مدى إدراكه للجريمة التي ارتكبها، وإعداد تقرير بحالته وتسليمه للمحكمة.

وكانت نيابة كفر الشيخ، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ وجهت للمتهم انتحال صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، وفتح عيادة طبية بحي سخا بدون ترخيص، وفي 28 من يناير 2019،  قررت نيابة كفر الشيخ برئاسة المستشار أحمد شفيق، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، حبس "ح م ع" 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة انتحال صفة طبيب مقيم بالمنصورة، والتزوير في محررات رسمية، وعدم حمله رخصة مزاولة مهنة الطب وعدم تقديمه ما يثبت كونه طبيبا.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم، مقيم بمدينة كفر الشيخ، ومارس مهنة الطب في تخصص أمراض المخ والأعصاب بدون ترخيص لمدة 8 سنوات، عقب فصله عندما كان طالبا بالفرقة الثانية بكلية الطب، وتبين للمحكمة أثناء نظر جلسة محاكمته تعرضه لحالة من الاهتزاز النفسي، ما دعا هيئة المحكمة لقرار إيداعه الصحة النفسية.

وحررت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير الإدارة، محضرًا ضد " ح ع " لاتهامه بانتحال صفة أخصائي أمراض مخ وأعصاب لمزاولته المهنة دون ترخيص وفتح عيادة طبية تابعة لدائرة قسم أول كفر الشيخ دون الحصول على أي تراخيص، وانتحال صفة طبيب.

ووجه الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بعد أن تبين عدم قيد المشكو في حقه، بنقابة الأطباء بكفر الشيخ، واستخدامه ترخيص مزاولة مهنة يخص طبيب آخر مقيد بنقابة الأطباء بالمنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية.

 

 

 


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