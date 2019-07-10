تحرير 64 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز، وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

أسفرت الحملة عن تحرير 64 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، و31 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، و13 محضرا لأصحاب المستودعات، و20 محضرا لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع المجهولة المصدر .