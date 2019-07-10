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تجديد حبس متهمين بالشروع فى قتل سائق لسرقته بالتجمع 15 يوما

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:09 م
تجديد حبس متهمين بالشروع فى قتل سائق لسرقته بالتجمع 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهمين بالشروع فى قتل سائق، لسرقته بالتجمع الخامس، 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "رمضان.ع"، و"إبراهيم.م"، عاطلين.
 
كانت بداية الواقعة، بورود إخطارا لقسم شرطة التجمع الخامس، يفيد بوصول سائق مصاب بضرب بآلة حادة فى الرأس، وبمناقشته تبين قيام عاطلين بضربه أثناء محاولتهما سرقة سيارته، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية، بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهمين، وبسؤالهما اعترفا بارتكابهما واقعة الشروع في قتل المجني عليه لمحاولة سرقة سيارته، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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