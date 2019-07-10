تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، والغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

وأفاد مصدر ملاحى بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعتين بسبب ظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 142 المتجهة إلى ينبع ساعتين لظروف التشغيل.

وأضاف المصدر أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.

وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.