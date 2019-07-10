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بعد استقالته.. بريطانيا تجرى تحقيقات عاجلة بشأن تسريب رسائل سفيرها فى واشنطن

الأربعاء، 10 يوليه 2019 08:59 م
بعد استقالته.. بريطانيا تجرى تحقيقات عاجلة بشأن تسريب رسائل سفيرها فى واشنطن السفير البريطانى المستقيل
لندن (أ ش أ)

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أعلن مكتب رئاسة الوزراء فى بريطانيا، اليوم الأربعاء، إجراء مناقشات مع الشرطة بشأن تسريب الرسائل الدبلوماسية الخاصة بالسفير البريطانى المستقيل من منصبه فى واشنطن كيم داروك.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" البريطانية، عن متحدثة باسم المكتب قولها إنه تم إجراء مناقشات مبدئية بين الحكومة والشرطة البريطانية بشأن مجرى التحقيقات، مضيفة أنه فى حال وجود مخاوف بشأن وجود نشاط إجرامى فى الحادث، فإن الشرطة ستتدخل بشكل أكثر رسمية.

وكان داروك أعلن استقالته اليوم على خلفية تسريبات منسوبة له وصف فيها الإدارة الأمريكية بأنها حمقاء وتفتقر للكفاءة.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت أعلنت مؤخرا أنها ستشرع فى إجراء تحقيق فى تسريب عدد من الرسائل الإلكترونية من سفيرها فى واشنطن.

 


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