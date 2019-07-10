النيابة تعاين موقع شروع متهمين فى قتل شاب بالسلام

انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع شروع متهمين فى قتل شاب بالسلام، لبيان أسباب الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين هما "كريم.م"، و"حمدى.ع"، عاطلين، اعتديا على المجنى "أسامة.م"، أثناء جلوسهم فى أحد المقاهى، فنشبت بينهم مشاجرة وعلى أثرها قام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالسلاح الأبيض.

وكانت بداية الواقعة بورود إخطارا من مستشفى السلام التخصصى، لقسم السلام أول، يفيد بقيام عاطلين بالتعدى على آخر بسلاح أبيض، أثناء جلوسهم بأحد المقاهى، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، من القبض على المتهمين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة التعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.