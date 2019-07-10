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الرئيس اللبنانى: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع العراق

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:25 م
الرئيس اللبنانى: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع العراق الرئيس اللبنانى ميشال عون

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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الأربعاء، حرص بلاده على تطوير وتعزيز العلاقات مع العراق فى كافة المجالات، وفقا لأسس التعاون المشترك التى تم التوافق عليها خلال زيارته إلى العراق فى فبراير من العام الماضى.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة العراقية السابق إياد علاوي والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض العلاقات اللبنانية - العراقية وسبل تطويرها خاصة على الصعيد الاقتصادي، كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ونوّه عون بالإنجازات التي حققها الشعب العراقي بعد المعاناة التي مر بها خلال المواجهات مع الإرهاب، لا سيما في مجال المحافظة على وحدة البلاد والنهوض من جديد.
من جانبه، قال علاوي – في تصريح صحفي عقب اللقاء – إنه بحث مع الرئيس اللبناني ضرورة التكامل والتعاون بين العراق ولبنان وتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما وفتح فرص العمل المشترك.
ودعا علاوي رجال الأعمال اللبنانيين إلى زيارة العراق للاطلاع على مجالات العمل والاستثمار، مشيرا إلى أن بناء علاقات اقتصادية متينة مع لبنان مسألة أساسية للعراق، ويجب تعزيزها في كافة المجالات، المصرفية والنفطية، وغيرها.


لبنان

ميشال عون

العراق

زيارة عون للعراق

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