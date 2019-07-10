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الدفاع الروسية: انضمام ألف شاب من منتسبى حركة جيش الشباب لصفوف القوات المسلحة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:37 م
الدفاع الروسية: انضمام ألف شاب من منتسبى حركة جيش الشباب لصفوف القوات المسلحة القوات المسلحة الروسية - أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن يفجينى بوردينسكى، رئيس الهيئة العامة لشئون التنظيم والتعبئة بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أن أكثر من ألف شاب روسى حصل على التدريب العسكرى من خلال عضويته فى حركة (جيش الشباب) وانضموا إلى صفوف القوات المسلحة الروسية.

وقال بوردينسكى، "هناك أكثر من ألف شاب حصلوا على التدريب العسكرى من خلال عضويتهم فى حركة (جيش الشباب)، وقد انضموا إلى صفوف القوات المسلحة الروسية ويقومون بأداء الخدمة العسكرية بشكل يستحق كل التقدير والاحترام".

وأضاف: "التدريب العسكرى والتوعية الوطنية من أهم العوامل المؤثرة فى عملية إعداد الشباب لأداء الخدمة العسكرية".

يُذكر أن أعلى معدلات عضوية الشباب فى حركة (جيش الشباب) تم تسجيلها فى مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، حيث بلغت نسبة من انضم إلى الحركة 20% من إجمالى عدد الشباب فى هذه المدينة، علمًا أن النسبة المتوسطة للمنضمين إلى هذه الحركة على مستوى روسيا تبلغ 3% فقط.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت فى وقت سابق إن عملية تأسيس حركة (جيش الشباب) قد اكتملت، موضحة أنه منذ لحظة انطلاق هذه الحركة قبل 3 أعوام، بلغ عدد أعضائها حوالى 500 ألف شاب روسى.

 


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